"Não é nenhum bicho de sete cabeças", diz Crispim sobre duelo contra o River Plate

O ala-esquerdo também reforçou sobre a necessidade do Tricolor do Pici ser mais efetivo nas finalizações para conseguir derrotar o clube argentino

O ala-esquerdo Lucas Crispim demonstrou confiança durante a coletiva pré-jogo do confronto entre Fortaleza e River Plate, que acontece nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Copa Libertadores. Para o atleta do Tricolor do Pici, apesar da força do clube argentino, é possível sim conquistar o triunfo.

“A gente sabe da nossa força jogando no nosso domínio. Sabemos da força que temos no Castelão, com o apoio da nossa torcida. A gente sabe da dificuldade do adversário, da histórica campanha que eles têm na Libertadores, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos trabalhar bastante para que a gente possa surpreender o adversário. Estamos bem focados e confiantes nesse triunfo”, enfatizou.

Com mais de 49 mil torcedores garantidos de forma antecipada para o histórico embate entre Fortaleza x River Plate, Lucas Crispim categorizou o duelo como algo “diferente” e ressaltou que é preciso, principalmente, eficiência nas finalizações, algo que o Leão não teve no jogo de ida em Buenos Aires, quando criou diversas boas situações para balançar as redes, mas não as aproveitou.

“É um jogo diferente, por se tratar de Libertadores, Brasil contra Argentina, por si só já fala. Mas é claro, precisamos ser mais eficientes nas finalizações, cada um cobrar um pouco mais de si, que a gente vem treinando e trabalhando para que isso possa acontecer. Eu particularmente estou bem confiante para o jogo de amanhã, creio que a minha equipe também está com a confiança elevada neste triunfo de amanhã”, disse.



