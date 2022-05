Fortaleza lança Tradição 2022 e irá estrear uniforme contra o River Plate

Venda do novo manto do clube também se iniciará na quinta-feira, 5, nas lojas oficiais do clube e também nas licenciadas

O Fortaleza lançou na noite desta quarta-feira, 4, o novo uniforme Tradição 2022. A camisa, que traz as conhecidas listras mais finas, começará a ser vendida na quinta-feira, 5, nas lojas do clube, com desconto de 15% para sócio. No mesmo dia, o time irá estreá-la em campo, quando jogará diante do River Plate, pela Copa Libertadores.

Os valores variam entre R$ 289,90 (tamanho especial) e R$ 189,90 (Kit Juvenil). Nos tamanhos mais tradicionais, na versão masculina, o uniforme poderá ser encontrado no valor de R$ 279,90, sendo a versão feminina R$ 10 mais barata. O kit infantil da nova camisa custa R$ 199,90.

Confira imagens do uniforme, que pode ser parcelado em até 3x: