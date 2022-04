Marcelo Paz participará da Conferência de Futebol Sul-Americana

O evento é voltado para o debate de temáticas do negócio e mercado de administração de clubes

O atual presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, estará presente na Conferência de Futebol Sul-Americana, que acontecerá nos dias 14 e 15 de julho, no Hotel Hilton, em São Paulo. O evento é voltado para o debate de temáticas do negócio e mercado de administração de clubes.

Conhecido pelo trabalho realizado nos últimos anos com o Tricolor, Marcelo Paz é um dos nomes entre os executivos e dirigentes de clubes nacionais e internacionais confirmados. Entre os palestrantes, estão: André Mazzuco (Botafogo), Cícero Souza (Palmeiras), Rui Costa (São Paulo) e Thiago Scuro (Red Bull Bragantino).

Representantes de clubes internacionais, como Colo-Colo, FC Barcelona e Porto também estarão presentes no evento.

O objetivo da Confut é compartilhar conteúdos entre nomes importantes do futebol sul-americano, abordando temas como liderança, marketing e negócios no âmbito esportivo e debatendo sobre as principais tendências, desafios e oportunidades.