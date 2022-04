Fortaleza faz último treino no Pici antes de embarcar para São Paulo

O duelo entre paulistas e cearenses ocorre no domingo, 1º, às 16 horas, na Arena Itaquera-SP

O elenco do Fortaleza participa de treino na manhã desta sexta-feira, 29, antes de embarcar à tarde para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo entre paulistas e cearenses ocorre no domingo, 1º, às 16 horas, na Arena Itaquera-SP.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá todo o elenco à disposição para enfrentar o Corinthians. O Leão tenta se recuperar na tabela do Brasileirão após duas derrotas em dois jogos. A equipe do Pici amarga a lanterna do Brasileirão neste início de competição, mas tem uma partida a menos após o Clássico-Rei da terceira rodada ter sido adiado.

O Fortaleza chega para o confronto contra os paulistas após vencer a primeira na Libertadores. O Tricolor superou o Alianza Lima por 2 a 1, com gols de Silvio Romero e Hércules. O Corinthians vem de triunfo importante na Libertadores sobre o Boca Junior por 2 a 0, com dois tentos marcados por Maycon.

