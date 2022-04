Fortaleza desembarca em São Paulo e fará treino no CT do Palmeiras neste sábado, 30

O Tricolor do Pici encara o Corinthians no domingo, 1, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão

O Fortaleza já desembarcou em São Paulo (SP) para o confronto de domingo, 1, contra o Corinthians, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasil. Neste sábado, 30, o elenco tricolor realizará um treino de apronto no CT do Palmeiras.

O escrete vermelho-azul-e-branco chega para encarar o Corinthians com o objetivo de se recuperar no Brasileirão após duas derrotas no certame. O Leão, entretanto, possui um jogo a menos que os demais clubes que disputam a elite devido o adiamento do Clássico-Rei válido pela terceira rodada, que deveria ter acontecido no dia 23 de abril, mas foi remarcado para o início de junho.

Sobre o assunto Conmebol multa River Plate em R$ 150 mil por caso de racismo em jogo contra o Fortaleza

Confronto entre Fortaleza e Corinthians tem equilíbrio no retrospecto recente; veja os números

Corinthians define preço e como comprar ingresso de visitante para jogo contra o Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com uma sequência intensa de jogos, os comandados de Vojvoda entraram em campo quatro vezes no intervalo de oito dias. Portanto, não será surpresa caso o treinador argentino modifique o time titular que iniciou o confronto diante do Alianza Lima, pela Libertadores. Juninho Capixaba, Renato Kayzer, Hércules, Zé Welison e Tinga são algumas das opções que podem ingressas entre os 11 iniciais.