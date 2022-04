Corinthians define preço e como comprar ingresso de visitante para jogo contra o Fortaleza

Para efetuar a compra, será necessário apresentar o cartão de vacina ou certificado com ciclo de vacinação completo ou teste de PCR com pelo menos 24 horas de antecedência

O torcedor do Fortaleza que for acompanhar o time no duelo contra o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena, terá que comprar ingresso exclusivamente na bilheteria Sul do Portão G, do estádio. A venda vai iniciar duas horas antes do jogo.

A diretoria do Corinthians estabeleceu o preço de R$ 90 no bilhete para o setor de visitantes, que tem capacidade máxima para 1.156 torcedores. Para efetuar a compra, será necessário apresentar o cartão de vacina ou certificado com ciclo de vacinação completo ou teste de PCR com pelo menos 24 horas de antecedência.

Corinthians e Fortaleza jogam pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro, às 16 horas de domingo.



