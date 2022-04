Confronto entre Fortaleza e Corinthians tem equilíbrio no retrospecto recente; veja os números

O duelo entre o Tricolor do Pici e o Timão acontece no domingo, 1, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão

Adversários no domingo, 1, Fortaleza e Corinthians possuem um retrospecto recente equilibrado. Nas últimas quatro vezes que se enfrentaram, todas em duelos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro, uma vitória para cada lado, além de dois empates.

Em 2021, o Tricolor do Pici venceu o clube paulista com gol de Robson no primeiro turno da Série A, na Arena Castelão. No confronto da volta, disputado na Neo Química Arena, o Timão devolveu o placar e derrotou a equipe cearense também pelo placar mínimo.

No domingo, o embate volta a acontecer na casa do Corinthians, local em que o Leão terá a oportunidade de encerrar um longo tabu, já que nunca derrotou o Alvinegro do Parque São Jorge atuando como visitante. Em 13 jogos na capital paulista, foram 10 reveses e três empates.

Embalado pelos bons resultados conquistados nos últimos jogos — vitória na Copa do Brasil, título do Campeonato Cearense e triunfo na Copa Libertadores —, o Fortaleza entra em campo para encarar o Corinthians às 16 horas, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.