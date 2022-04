Fortaleza iniciará check-in para jogo contra o River Plate nesta sexta-feira, 29

Duelo contra o clube argentino, válido pela quarta rodada da Copa Libertadores, será o último do Tricolor do Pici como mandante na fase de grupos do torneio continental

Os sócio-torcedores do Fortaleza poderão garantir um lugar para o aguardado confronto contra o River Plate, válido pela quarta rodada da Copa Libertadores, a partir desta sexta-feira, 29. O embate entre o Tricolor do Pici e o clube argentino acontece na próxima quinta, 5, às 19 horas, na Arena Castelão.

O início do check-in acontecerá em três horários que irão abranger diferentes programas de fidelidade do clube. Às 10h, conselheiros, proprietários, “Leão do Pici” e “Leão Kids” serão liberados para assegurar um espaço nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista. Às 14 horas, os torcedores que possuem o sócio “Leão de Aço” também poderão reservar uma cadeira. Por fim, às 18h, o mesmo direito será concedido aos associados que portem um dos seguintes planos: “Leão Fiel”, “Leão do Interior” ou “Leão da Galera”.

O duelo contra o River Plate será o último do Fortaleza como mandante na fase de grupos da Libertadores. Após enfrentar os argentinos, o Leão fará dois jogos longe da capital cearense, o primeiro diante do Alianza Lima (18/5), no Peru, e o último contra o Colo-Colo (25/5), no Chile.



Confira os horários de check-in para Fortaleza x River Plater de cada plano:

A partir das 10 horas - Conselheiros, Proprietários, Leão do Pici e Leão Kids

A partir das 14 horas - Leão de Aço

A partir das 18 horas - Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera

