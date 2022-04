"Fiquei três segundos fora do corpo", diz Benevenuto sobre cabeçada contra em jogo da Libertadores

Na reapresentação do elenco do Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 28, os demais jogadores resolveram "cobrar" o zagueiro pelo lance

Aos 39 minutos do primeiro tempo, no jogo entre Fortaleza e Alianza Lima-PER, quando o jogo ainda estava empatado sem gols, o zagueiro Marcelo Benevenuto deu um susto na torcida tricolor.

Ao subir para afastar, com cabeçada, uma bola da grande área do Leão, o defensor jogou contra o próprio gol e não fosse o goleiro Max Walef, atento, defender, o camisa 5 poderia ter dado um tento ao time peruano.

Na reapresentação do elenco do Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 28, os companheiros de Benevenuto resolveram “cobrar” o zagueiro pelo lance. Com muito bom humor, vários jogadores do Leão passavam pelo defensor e perguntavam o que tinha acontecido no lance.

"Quase matei a rapaziada de susto [...] Nem eu sei o que aconteceu nessa hora. Fiquei três segundos fora do corpo", disse Benevenuto, ressaltando que fez o movimento certo ao saltar para cabecear, apesar da direção ter sido a errada.

Um dos jogadores que brincou com o zagueiro sobre o lance foi Silvio Romero. “Está louco? é para frente, irmão, para frente", disse o argentino, em meio a risadas.



