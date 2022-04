Benevenuto agradece Max Walef por evitar gol contra na Libertadores

Aos 39 minutos do primeiro tempo da partida diante do Alianza Lima, o zagueiro deu uma cabeçada para trás, mas o goleiro estava atento para evitar que a bola cruzasse a própria meta

Por meio de suas redes sociais, o zagueiro do Fortaleza Marcelo Benevenuto repostou uma foto publicada pelo goleiro Max Walef com a legenda: "Seu preto agradece. TMJ paredão (sic)". O agradecimento se refere a um lance aos 39 minutos do primeiro tempo na partida contra o Alianza Lima, onde o defensor cabeceia uma bola para trás, mas o arqueiro estava atento para fazer a defesa.

O jogo terminou com a vitória do Tricolor por 2 a 1, resultado que marcou o primeiro triunfo do clube na Copa Conmebol Libertadores, e colocou o Leão isolado na terceira colocação do grupo F, posição que o qualifica para as oitavas da Sul-Americana.

Benevenuto também publicou outra mensagem em seu feed, comemorando o resultado conquistado pelo Tricolor do Pici: "Vitória importante, parabéns a todo grupo!! Seguimos na luta".

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 1º, quando enfrenta o Corinthians, pela quarta rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

