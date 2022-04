Corinthians dá início à venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza, no domingo

Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, na noite da última terça-feira, o Corinthians iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

As vendas acontecerão de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa Fiel Torcedor, e serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br; não haverá bilheteria física. Os valores vão de R$ 50 a R$ 500,00, com descontos que vão de 20 a 57% para sócios.

A partida tem permissão para 100% de ocupação de todos os setores do estádio, e os cuidados contra a proliferação da covid-19 continuam sendo fundamentais, com a apresentação do comprovante de vacinação e/ou de testes negativos na entrada do estádio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira abaixo todos os valores dos ingressos:

NORTE – R$ 50,00



SUL – R$ 90,00



LESTE SUPERIOR – R$ 110,00



LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 130,00



LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 150,00



OESTE SUPERIOR – R$ 170,00



OESTE INFERIOR CORNER – R$ 300,00



OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 320,00



OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 400,00



OESTE BUSINESS – R$ 500,00

Veja abaixo as informações das vendas:

QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL, A PARTIR DAS 11H: abertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos. Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL, A PARTIR DAS 13H: abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 35 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br.

QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL, A PARTIR DAS 15H: abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL, A PARTIR DAS 15H: abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br.

Por Gazeta Esportiva

Tags