Torcida do Fortaleza esgota entradas para três setores do Castelão no jogo contra o Alianza Lima-PER

Diretoria do clube buscou alavancar presença de torcedores com promoção de meia entrada para todos os setores do estádio

Com a promoção de meia-entrada para todos os setores, promovida pela diretoria, a torcida do Fortaleza esgotou os ingressos vendidos para três setores do Castelão, referentes ao jogo contra o Alianza Lima-PER, que acontece na quarta-feira, 27, pela Libertadores da América.

Não há mais bilhetes disponíveis para os setores premium, especial e bossa nova. O esgotamento de lugares nesses espaços se dá também por check-ins feitos por sócios-torcedores. O clube não divulgou uma parcial de torcedores que já garantiram presença no Castelão na quarta-feira, mas a soma da capacidade máxima desses três setores chega a quase 15 mil pessoas (14.878), mas algumas cadeiras no especial são usadas para separação de torcidas, portanto não entram na conta.

Restam ainda ingressos para as arquibancadas superior, norte e sul, no valor de R$ 50; inferior, norte e sul, a R$ 40; e para a superior central, com o preço de R$ 60.

Nas redes sociais, o presidente do clube, Marcelo Paz, convocou a torcida tricolor para lotar o Castelão. "Vamos seguir nessa promoção, meia em todos os setores, a torcida vai chegar junto, vai lotar, é jogo de Libertadores, é jogo grande e a gente precisa de vocês. Empurrando, incentivando, lotando, colocando nossos guerreiros jogadores cada vez com mais força para conseguir o resultado (positivo)", disse.



