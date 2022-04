Vice do Fortaleza cita importância da conquista do tetra para que time busque vitória na Libertadores

Alex Santiago falou com o Esportes O POVO após a goleada por 4 a 0 diante do Caucaia, que consagrou a equipe como tetracampeã do Estadual

O vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, também conversou com o Esportes O POVO após a conquista do tetracampeonato. Além de falar sobre a felicidade pela conquista, ele também citou a importância do título para que o Tricolor do Pici tenha confiança para busca a primeira vitória na Copa Libertadores.

"É uma felicidade muito grande participar desse momento especial para todo o clube, o segundo tetracampeonato que o nosso clube conquista. Agora é comemorar com atletas, comissão técnica, funcionários e diretoria. Muito importante (a vitória) porque a gente vai construindo confiança jogo a jogo. Vencemos hoje o tetracampeonato, jogo importante, e vamos ainda mais fortes enfrentar o Alianza Lima e conquistar uma vitória na Libertadores para entrar na disputa", falou.

O Fortaleza enfrenta o Alianza Lima na próxima quarta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Castelão. Uma vitória é crucial para o Leão seguir sonhando com a classificação na próxima fase do certame, já que a equipe ainda não somou pontos na competição após enfrentar Colo-Colo e River Plate nas duas primeiras rodadas.

