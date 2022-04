Caucaia x Fortaleza ao vivo pelo Campeonato Cearense 2022; siga transmissão

Caucaia e Fortaleza se enfrentam hoje, 22, às 21h30min, na Arena Castelão, no Ceará, em partida válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Depois de impasse quanto ao calendário, a final do Campeonato Cearense começa a ser disputada nesta sexta-feira, 22, a partir das 21h35min, no Castelão. O duelo de ida da decisão coloca frente a frente o Fortaleza, que sonha com o tetra na competição, e o Caucaia, finalista inédito do certame que tenta surpreender o favorito Tricolor. Após os primeiros 90 minutos, as equipes voltam a se encontrar no domingo para selar o campeão da edição 2022. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Caucaia x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Caucaia x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Caucaia e Fortaleza

Caucaia

4-3-3: Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio, Matheus Maranguape; Wilker, Guto, Santos; Goiaba, Vanderlan, Iury Tanque. Téc: Roberto Carlos



Fortaleza

3-5-2:Max Walef; Landázuri, Ceballos, Titi; Romarinho, Ronald, Hércules, M. Vargas, J. Capixaba; Robson, Kayzer. Téc: Vojvoda



Como chegam Caucaia e Fortaleza para o jogo

Em meio à maratona de jogos, o Leão deve entrar com uma equipe completamente diferente da que bateu o Vitória por 3 a 0, em noite inspirada de Silvio Romero. Com medo de perder jogadores por lesão devido ao intervalo de pouco mais de 48 horas da última partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda já admitiu que vai mudar o time para a final contra o Caucaia.

O adversário do Tricolor completa nesta sexta 40 dias sem disputar uma partida oficial. A Raposa Metropolitana só tem o Campeonato Cearense no calendário 2022. Devido ao atraso para a conclusão do torneio, que estava previsto para encerrar entre 18 de março e 3 de abril, o Caucaia ficou todo este período se preparando para brigar pela taça do "manjadinho" contra o Fortaleza.

Neste intervalo, a equipe comandada pelo técnico Roberto Carlos jogou três amistosos e teve 100% de aproveitamento, vencendo o sub-20 do Ceará, o Pacajus e um time amador de Caucaia. Devido às mudanças de datas para a conclusão do Estadual, o clube da Região Metropolitana precisou pagar mais um mês de folha salarial e outros custos de logística para manter todo o elenco, totalizando cerca de R$ 180 mil.

