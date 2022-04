Elenco do Fortaleza se reapresenta no Pici nesta terça-feira, 19, visando o Vitória

Após o revés para o Internacional-RS em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, o Fortaleza deixou Porto Alegre (RS) e desembarcou na capital cearense na tarde desta segunda-feira, 18. O elenco tricolor se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos nesta terça-feira, 19, visando o importante confronto diante do Vitória, pela estreia da equipe na Copa do Brasil.

O escrete vermelho-azul-e-branco e o treinador Vojvoda não terão muito tempo para lamentar a derrota sofrida no Rio Grande do Sul. Já na quarta-feira, 20, a equipe volta a campo para encarar o Rubro-Negro baiano no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que acontece na Arena Castelão, às 19 horas. O embate de volta está previsto para ocorrer somente no dia 10 de maio, no Barradão, em Salvador (BA).

O duelo contra o clube baiano representa uma quantia milionária em premiação e, caso o Fortaleza avance às oitavas de final, receberá R$ 3 milhões. Favorito, o Tricolor do Pici não é derrotado pelo Vitória desde 2007. O recorte de encontros neste período, entretanto, é pequeno. Foram quatro jogos, com três vitórias para o Tricolor e um empate — que aconteceu em 2020, pela Copa do Nordeste, última vez que se enfrentaram.

Na última temporada, os comandados de Juan Pablo Vojvoda fizeram história na Copa do Brasil. Na ocasião, o Leão chegou às semifinais do torneio, feito inédito para o clube. Na campanha, o escrete vermelho-azul-e-branco eliminou o Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará, CRB-AL e São Paulo, mas acabou sendo eliminado pelo Atlético-MG, que posteriormente se tornaria campeão do certame.



