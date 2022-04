Internacional x Fortaleza ao vivo pela Série A 2022; siga transmissão

O Fortaleza volta a jogar pela Série A do Brasileiro neste domingo, 17, a partir das 18 horas. O Tricolor encara o Internacional-RS, pela segunda rodada da competição. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.

Internacional-RS x Fortaleza ao vivo: ouça via YouTube

Internacional-RS x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalação de Fortaleza e Colo-Colo:

Internacional

4-2-3-1

Daniel; Bustos, Moledo, Mercado, Renê; Gabriel, Johnny. Maurício, D'Alessandro, Carlos Pena; Wesley Moraes. Téc: Cauan de Almeida

Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Zé Welison, M. Vargas, J. Capixaba; Moisés, Robson. Téc: Vojvoda

Sobre o assunto Fortaleza encara turbulento Inter no Beira-Rio e busca primeira vitória no Brasileirão

Juninho Capixaba diz que o Fortaleza está buscando êxito em todos os campeonatos

Como chegam Fortaleza e Colo-Colo para o jogo

As duas equipes não estão em seus melhores momentos. Se o Tricolor emendou a terceira derrota consecutiva e busca reabilitação após estreia ruim na Série A, com revés para o Cuiabá no Castelão, o Internacional acumula resultados ruins desde o início da temporada, não vence há três jogos e demitiu a comissão técnica ante da partida de hoje no Beira-Rio. O Colorado está de técnico interino e a partida marca a despedida de D'Alessandro do futebol profissional.

