Escalação: como Internacional e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 17 de abril (17/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe.

ESCALAÇÕES



Sobre o assunto Fortaleza tenta quebrar tabu contra o Inter como visitante; veja retrospecto

Fortaleza encara turbulento Inter no Beira-Rio e busca primeira vitória no Brasileirão

Juninho Capixaba diz que o Fortaleza está buscando êxito em todos os campeonatos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Internacional

4-4-2: Daniel; Fabrício Bustos, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado, Renê; Gabriel, Johnny, Mauricio, D'Alessandro; Carlos de Pena e Wesley Moraes. Téc: Cauan de Almeida

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Landazuri, Benevenuto, Titi; Felipe, Zé Welison, Matheus Vargas, Juninho Capixaba; Yago Pikachu, Moisés e Robson. Téc: Vojvoda

+ Confira as notícias do Fortaleza

Tags