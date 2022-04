Juninho Capixaba diz que o Fortaleza está buscando êxito em todos os campeonatos

O ala-esquerdo também projetou o duelo entre o Tricolor do Pici e o Internacional, que acontece neste domingo, 17, às 18 horas, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Brasileirão

Após treino de apronto no CT do Grêmio neste sábado, 16, o Fortaleza finalizou os preparativos visando o duelo contra o Internacional, que acontece domingo, 17, às 18 horas, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Brasileirão. Antes do início das atividades, o ala-esquerdo Juninho Capixaba projetou o confronto e falou sobre a sequência sem vitórias da equipe na temporada.

“Acredito que a equipe está preparada. Viemos de uma derrota no Brasileirão, e foi uma derrota que nos deixou muito chateados, por ser o primeiro jogo dentro de casa, e a gente sabe que temos que fazer o dever de casa, o Brasileirão é um campeonato muito difícil e longo, quanto mais ponto somar, melhor. Acredito que por ser na casa do adversário se torna um jogo muito mais difícil, mas estamos preparados para fazer um bom jogo e, se possível, sair com a vitória”, analisou.

Sobre o assunto Com Kayzer, elenco do Fortaleza faz treino em Porto Alegre visando duelo contra o Inter

Fortaleza tenta quebrar tabu contra o Inter como visitante; veja retrospecto

Fortaleza encara turbulento Inter no Beira-Rio e busca primeira vitória no Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O duelo contra o Colorado, que vive um momento conturbado, será uma boa oportunidade para o Tricolor do Pici voltar a vencer, algo que não aconteceu nos últimos três jogos. Sobre o jejum, Capixaba disse que é algo que incomoda o elenco, mas reforçou que o time está focado em dar o máximo dentro de campo em todas as competições.

“A equipe que entra em campo, entra para vencer. O Fortaleza está buscando êxito em todos os campeonatos, seja o Brasileiro, a Libertadores ou a Copa do Brasil, que irá iniciar, como foi a Copa do Nordeste, invicto. Acredito que a equipe do Fortaleza tem muita qualidade, um plantel que acontece muitas mudanças mas consegue manter o alto nível. Às vezes o resultado não vem, algo que a gente não gosta, mas é algo que temos trabalhado para melhorar e buscar retomar as vitórias”, disse.



Tags