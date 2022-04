Fortaleza encara turbulento Inter no Beira-Rio e busca primeira vitória no Brasileirão

O duelo deste domingo, 17, no Beira-Rio vale muito para tricolores e colorados. A partir das 18 horas, Fortaleza e Internacional-RS medem forças em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em busca do primeiro triunfo na competição nacional para afastar o retrospecto negativo recente.

O Tricolor amargou três derrotas nos últimos três compromissos, entre Copa Libertadores e Série A. No Castelão, perdeu para Colo-Colo, do Chile (2 a 1), e Cuiabá-MT (1 a 0); em Buenos Aires, foi batido por 2 a 0 pelo River Plate-ARG, no Monumental de Núñez. A situação do torneio continental não ficou confortável após os dois reveses, mas o foco no Pici agora é conquistar um resultado positivo no Brasileirão.

Além da estreia com tropeço em casa, o Leão tem outro motivo para almejar o triunfo no Sul: após encarar o Colorado, só voltará a jogar pela elite nacional em 1º de maio, diante do Corinthians-SP, em São Paulo, em razão do adiamento do Clássico-Rei da terceira rodada - o escrete vermelho-azul-e-branco disputará as finais do Campeonato Cearense nos próximos dias 22 e 24.

Portanto, uma baixa pontuação e o jogo atrasado poderiam levar o Fortaleza à zona de rebaixamento neste início de competição. Vencer o Inter fora de casa seria inédito para o clube, que nunca conseguiu este êxito em dez partidas — sete derrotas e três empates. Os comandados do Juan Pablo Vojvoda ainda amargam jejum de seis meses sem triunfos longe do Estado.

O técnico argentino deverá repetir a base da escalação que enfrentou o River Plate, com a possibilidade de trocar algumas peças por desgaste físico ou opção técnica. Ceballos e Juninho Capixaba despontam como novos titulares na zaga e ala esquerda, respectivamente; no meio-campo, Hércules disputa posição com Matheus Jussa. Já no ataque, Renato Kayzer pode ceder lugar a Silvio Romero.

Já o Colorado também não vence há três jogos, com dois empates — 2 a 2 com 9 de Octubre-EQU e 1 a 1 com Guaireña-PAR, ambos pela Sul-Americana — e uma derrota — 2 a 0 para o Atlético-MG, pela Série A. A última igualdade, inclusive, culminou na demissão do técnico Alexander Medina, na última sexta-feira, 15. Cauan de Almeida terá a missão de comandar a equipe de maneira interina.

O volante Edenilson, um dos principais jogadores do Internacional, sofreu trauma no joelho esquerdo na partida contra os paraguaios e virou dúvida para encarar o Fortaleza. Caso seja desfalque, Rodrigo Dourado surge como opção imediata. Ex-tricolor, o atacante David se recupera de lesão muscular e é baixa para o duelo, a exemplo de Kaique Rocha, Bruno Gomes, Moisés, Tiago Barbosa e Wanderson.

Nos embates entre colorados e tricolores pela Série A de 2021, o fator casa prevaleceu: o Fortaleza goleou por 5 a 1 no Castelão, e o Inter ganhou por 1 a 0 no Beira-Rio.

Ficha Técnica

Internacional-RS x Fortaleza

Internacional-RS

4-3-3: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Mercado e Carlos de Pena; Edenilson (Dourado); Gabriel e Liziero; Maurício, Wesley Moraes e Taison. Técnico: Cauan de Almeida

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules (Jussa), Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés e Romero. Técnico: Vojvoda

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre/RS

Data: 17/4/2022

Horário: 18 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Evandro de Melo Lima/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e YouTube O POVO