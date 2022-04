Fortaleza tenta quebrar tabu contra o Inter como visitante; veja retrospecto

O Tricolor do Pici e o Colorado se enfrentam no domingo, 17, às 18 horas, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada da Série A

Próximo adversário do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional nunca perdeu para o Leão atuando como mandante. Em 10 jogos disputados em Porto Alegre, foram sete vitórias do Colorado e três empates.

No retrospecto geral, os clubes se enfrentaram em 20 ocasiões, com seis triunfos para o Tricolor do Pici e 10 para a equipe gaúcha, além de quatro empates. A primeira vez que os times se encontraram em um jogo oficial foi no empate por 0 a 0 válido pelo Brasileirão de 1973, realizado na capital cearense.

Na Série A da última temporada, uma vitória para cada lado. Na Arena Castelão, o Fortaleza aplicou uma goleada por 5 a 1, enquanto que no duelo da volta, no Beira Rio, o Colorado venceu pelo placar mínimo de 1 a 0.

Caso derrote o Inter no domingo, 17, o Tricolor, além de quebrar o tabu de nunca ter vencido os gaúchos em Porto Alegre, também irá encerrar um período de seis meses sem vitórias fora do Estado. A última aconteceu em 16 de outubro de 2021, quando o escrete vermelho-azul-e-branco derrotou a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá, em Chapecó (SC).

