Com Kayzer, elenco do Fortaleza faz treino em Porto Alegre visando duelo contra o Inter

Renato Kayzer deixou o campo na última quarta-feira, 14, diante do River Plate, na Argentina, sentindo dores no tornozelo. Nesta sexta-feira, 15, entretanto, o atacante participou das atividades em campo no CT do Grêmio

O Fortaleza realizou nesta sexta-feira, 15, as primeiras atividades no CT do Grêmio, em Porto Alegre (RS), visando o confronto diante do Internacional, que acontece domingo, 17, às 18 horas, no Estádio Beira Rio, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os 26 jogadores que estiveram na Argentina para o embate contra o River Plate estão na capital gaúcha.

Os atletas que atuaram como titulares contra o River Plate, pela Copa Libertadores, fizeram um treino regenerativo, além de atividades na academia, enquanto os reservas realizaram trabalho em campo.

Nas imagens divulgadas pelo Tricolor do Pici, é possível identificar Renato Kayzer aquecendo normalmente com os demais jogadores, indicando que o centroavante não sofreu nenhum tipo de lesão séria na última quarta-feira, 14, diante do River, quando deixou o campo sentindo dores no tornozelo.



