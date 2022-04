Brasileirão: Internacional vive crise antes de duelo contra o Fortaleza

Último jogo do Colorado terminou com quebra de vidros e confusão no Beira-Rio. Além disso, técnico Medina vive nova pressão após empate na Sul-Americana

O Internacional irá entrar em campo diante do Fortaleza neste domingo, 17, num clima bastante desfavorável. Apesar de jogar em casa, o Colorado vive um momento de crises dentro e fora do campo. Isso porque desde a primeira fase do Campeonato Gaúcho, no embate do dia 9 de março diante do Grêmio, que a equipe não soma uma vitória. De lá para cá, foram duas derrotas para o maior adversário e um revés contra o Atlético-MG, empate diante de Guarany-RS, 9 de Octubre e, mais recentemente, contra o Guaireña, pela Copa Sul-Americana.

Diante dos resultados negativos, o clube gaúcho teve que lidar na última quinta-feira, 14, com a fúria da torcida, que chegou a gerar confusão com quebra de vidros no estádio Beira-Rio. Para além do momento negativo com os torcedores colorados, o Internacional também vive a indefinicação sobre a permanência do técnico Cacique.

De acordo com o Globo Esporte RS, departamento de futebol e conselho de gestão divergem sobre a permanência do treinador no cargo. Uma reunião deve acontecer nesta sexta-feira, 15, para definir se o técnico permanece.

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 18 horas, no Beira-Rio, pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão.