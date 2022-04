Fortaleza: Vojvoda explica ausência de Crispim e analisa desempenho diante do River Plate

O treinador concedeu entrevista coletiva após a derrota do Tricolor do Pici por 2 a 0 para o clube argentino, nesta quarta-feira, 13, no Estádio Monumental de Nuñez

Após a derrota do Fortaleza por 2 a 0 diante do River Plate, na noite desta quarta-feira, 13, no Estádio Monumental de Nuñez, o treinador Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva e explicou porque Lucas Crispim e Felipe não foram utilizados, além de fazer uma avaliação do confronto.

"O Crispim jogou contra o Cuiabá. Para essa partida, precisávamos da velocidade do Capixaba pelo lado esquerdo. Sobre o Felipe, eu necessitava de outra característica. O Felipe é muito bom no controle de bola e do jogo. O Jussa, nesse caso, tem outra característica, mais posicional, e eu acho que ele fez uma boa partida. Nós jogamos a cada três dias e temos que encontrar a melhor maneira para que os jogadores cheguem com uma recuperação adequada para cada jogo. Eu confio em cada um", enfatizou.

Apesar do revés, o Fortaleza conseguiu criar algumas chances claras de gol, principalmente na primeira etapa, onde a estratégia de explorar transições rápidas com Moisés foi executada com eficiência. Sobre o panorama geral do embate, o treinador argentino comentou sobre a sua avaliação.

"No primeiro tempo, tivemos quatro ou cinco situações muito claras explorando as costas do adversário. Acredito que os jogadores entenderam a ideia estratégica dentro de campo. O segundo tempo acho que o adversário teve mais o controle de bola. O nosso segundo tempo não foi igual ao primeiro. Apesar disso, criamos situações de gol em um campo difícil. Foi 2 a 0, mas o Fortaleza criou situações de gol, muitas no primeiro tempo", analisou.