"É manter a cabeça no lugar", diz Max Walef, após a terceira derrota consecutiva do Fortaleza

A derrota do Fortaleza para o River Plate na noite desta quarta-feira, 14, pela Libertadores da América, foi a terceira consecutiva do clube. A sequência negativa veio depois de 16 partidas de invencibilidade na temporada 2022.

Na coletiva concedida após o jogo em Buenos Aires, o goleiro Max Walef, do Fortaleza, falou sobre o assunto. O camisa 23 destacou que o nível dos jogos tem subido e defendeu que a equipe precisa virar a página e focar no próximo jogo, pela Série A do Brasileiro.

"A gente sabia que a derrota uma hora ia chegar, estamos enfrentando jogos difíceis; o Campeonato Brasileiro começou agora e a gente sabia que o jogo de hoje seria difícil. É manter a cabeça no lugar. Vamos trabalhar bem para, no domingo, ir em busca da vitória. Vamos ter um período curto de descanso, mas vamos ter uma preparação boa, o professor vai estudar bem o adversário, saber escalar bem e (definir) o jeito de jogar para a gente conseguir a vitória contra o Inter-RS”, disse.

O técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda, mencionou também o calendário cheio, que impediu até mesmo do time manter uma equipe titular nos jogos mais importantes.

"Sabíamos que o mês de abril seria muito complicado. Há pouco tempo, tivemos duas semanas em que jogamos as partidas finais da Copa do Nordeste; e o torcedor do Fortaleza queria ser campeão do Nordeste; e depois de jogamos domingo (pela Série A, mas foi após a estreia na Libertadores) e quinta-feira jogamos a Copa Libertadores (foi antes da estreia na Série A). É um princípio de um mês de abril que sabíamos que ia acontecer isso. Eu acho que mais na frente eu consolidarei um grupo de jogadores que podem jogar mais continuamente", afirmou.

Com a segunda derrota na Libertadores, o Tricolor caiu para a lanterna do Grupo F e está a seis pontos dos dois primeiros colocados, River Plate-ARG e Colo-Colo-CHI. Com quatro jogos pela frente, porém, o comandante do Leão diz que ainda acredita em classificação para as oitavas de final do torneio — o terceiro lugar do grupo vai para as oitavas de final da Sul-Americana.

"Nós seguimos confiando na nossa capacidade de poder fazer frente a essa situação, que não é boa na Libertadores”, disse Vojvoda.



