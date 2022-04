Fortaleza x Cuiabá ao vivo pelo Brasileirão Série A 2022; siga transmissão

O Fortaleza inicia neste domingo, 10, a caminhada na Série A 2022. A partir das 18 horas, o time do Pici encara o Cuiabá-MT, na Arena Castelão, com objetivo de largar com vitória e elevar moral antes de visitar o River Plate-ARG pela Copa Libertadores. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Cuiabá ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Cuiabá ao vivo: ouça via Facebook

Escalação de Fortaleza e Cuiabá

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Ceballos e Titi; Matheus Jussa, Felipe, Matheus Vargas, Vitor Ricardo e Lucas Crispim; Romarinho e Robson. Téc: Vojvoda

Cuiabá

4-4-2: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Everton, Rafael Gava, Pepê e Rodriguinho; André Luis e André Felipe. Téc: Pintado

Como chegam Fortaleza e Cuiabá para o jogo

O Fortaleza deverá ter mudanças na escalação para preservar algumas peças do desgaste físico. Na zaga, Tinga pode reaparecer no posto de Landázuri e Titi deve ser poupado, cedendo espaço para Ceballos.

No meio-campo, o jovem Hércules pode dar lugar para o retorno de Ronald e Lucas Crispim também deve recuperar a vaga na ala esquerda, que foi ocupada por Juninho Capixaba nos últimos jogos. Já o ataque, que costuma ter rotatividade, deve contar com Renato Kayzer ao lado de Moisés. A baixa para a partida é Robson, que sofreu trauma no joelho esquerdo.

O Cuiabá, por sua vez, contará com o retorno do experiente meia Rodriguinho, que foi poupado da vitória por 2 a 0 sobre o Melgar-PER, pela Copa Sul-Americana, devido a desconforto muscular e volta a estar à disposição do técnico Pintado. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Uendel e o volante Camilo seguem fora por lesões.



