Fortaleza x Colo-Colo ao vivo pela Libertadores 2022; siga transmissão

Chegou o dia da estreia do Fortaleza na Copa Libertadores da América 2022. Na noite desta quinta-feira, 7, a partir das 19 horas, o Tricolor encara o Colo-Colo, pela primeira rodada do Grupo F. Para o debut será no contará com mais de 50 mil tricolores na arquibancada, fazendo um mosaico permanente gigante. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.

Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: ouça via YouTube



Fortaleza x Colo-Colo ao vivo: ouça via Facebook

Escalação de Fortaleza e Colo-Colo:

Fortaleza

Max Walef; Landazuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Hércules, Zé Welison, Lucas Lima, Juninho Capixaba; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

Colo-Colo

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa e Juan Martín Lucero. Téc: Gustavo Quinteros

Como chegam Fortaleza e Colo-Colo para o jogo

As duas equipes vivem um momento muito positivo. Se o Tricolor acaba de faturar a Copa do Nordeste e está invicto há 16 jogos, o Colo-Colo também só perdeu uma partida em 2022, até aqui e vem de quatro triunfos consecutivos, sendo três deles por goleadas. A última foi aplicada sobre o La Calera, time que Juan Pablo Vojvoda treinou no Chile e com o qual foi vice-campeão nacional.

