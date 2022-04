Fortaleza pode chegar a marca de 10 vitórias consecutivas no Castelão

O Fortaleza segue invicto durante a temporada e, nesta quinta-feira, 7, pode atingir a marca de dez vitórias consecutivas na Arena Castelão. O time vai estrear na Copa Libertadores em casa, contra o Colo-Colo, do Chile, jogo marcado para ter início às 19 horas.

Ao todo, foram 12 jogos em 2022, com 11 vitórias, nove delas consecutivas, e um empate. Nessa sequência de vitórias, com jogos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Cearense, o time marcou 22 gols e sofreu três. A última derrota do Tricolor foi em novembro de 2021, contra o Ceará, pelo Brasileirão.

Além da confiança após conquista do bicampeonato da Copa do Nordeste, a força como mandante é fator determinante para o aproveitamento do time na competição. O clube divulgou a parcial de público para o jogo de estreia na Libertadores e mais de 49 mil torcedores estão confirmados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira os jogos do Fortaleza na Arena Castelão em 2022:

Fortaleza 5 x 0 Sousa - Copa do Nordeste



Floresta 0 x 2 Fortaleza - Copa do Nordeste



Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste



Fortaleza 3 x 1 Bahia - Copa do Nordeste



Fortaleza 1 x 0 Pacajus - Campeonato Cearense



Pacajus 0 x 5 Fortaleza - Campeonato Cearense



Ferroviário 0 x 1 Fortaleza - Campeonato Cearense



Fortaleza 2 x 1 Ferroviário - Campeonato Cearense



Fortaleza 2 x 0 CRB - Copa do Nordeste



Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA - Copa do Nordeste



Fortaleza 2 x 0 Náutico - Copa do Nordeste



Fortaleza 1 x 0 Sport Recife - Copa do Nordeste (Por Taynara Lima/Especial para O POVO)

Tags