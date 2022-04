Saiba quais jogadores do atual elenco do Fortaleza estavam no último jogo internacional no Castelão

A última participação do Tricolor do Pici em uma competição continental aconteceu em 2020, diante do Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana

Próximo de estrear na Copa Libertadores diante do Colo-Colo, o Fortaleza tem, no atual elenco, cinco jogadores que estiveram presentes na última participação do Tricolor do Pici em um torneio continental, que aconteceu em 2020, diante do Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana.

Na ocasião, os goleiros Marcelo Boeck e Max Walef, o zagueiro Tinga — na época atuando como lateral-direito —, o volante Felipe e o atacante Romarinho, participaram do confronto contra o clube argentino pela primeira fase da Sula, disputado ainda no formato antigo de mata-mata em jogos de ida e volta. Em Avellaneda, o Leão foi derrotado por 1 a 0, enquanto que na Arena Castelão venceu por 2 a 1. Apesar do triunfo como mandante, o time cearense foi eliminado pelo critério de gols marcados fora de casa.

Sobre o assunto Fortaleza inscreve 49 jogadores na Copa Libertadores; confira lista

Libertadores: Fortaleza tem 51 mil torcedores garantidos contra o Colo-Colo

Tinga despista sobre condição de jogo para enfrentar Colo-Colo pela Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após dois anos, o quinteto terá a oportunidade de atuar novamente com a camisa vermelho-azul-e-branco em um torneio continental, desta vez na Copa Libertadores, principal competição da América do Sul. O primeiro desafio será diante do Colo-Colo-CHI, nesta quinta-feira, 7, às 19 horas, na Arena Castelão, com mais de 50 mil tricolores garantidos.



Tags