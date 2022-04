Fortaleza e Sport disputam o título e hegemonias na Copa do Nordeste 2022

Com o empate de 1 a 1 no jogo de ida, os Leões do Pici e da Ilha precisam da vitória para se sagrarem campeões. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Castelão estará lotado para o duelo

Fortaleza e Sport-PE disputam mais do que um título da Copa do Nordeste hoje à noite no Castelão, a partir das 18h30min. Hegemonias estão em jogo, por vários lados.

Para o Fortaleza, por exemplo, ter mais uma orelhuda na sala de troféus significa se igualar ao maior rival em títulos do Nordestão, além de garantir mais um ano consecutivo com pelo menos uma taça erguida pelo Tricolor — desde de 2018 que o Leão do Pici não passa uma temporada em branco.

Pelo lado do Sport, ser campeão do Nordeste é importante principalmente para levantar a moral da equipe, que ainda tenta se recuperar da queda para a Série B do Brasileiro, mas também para colocar o Leão da Ilha entre os principais vencedores do torneio. Se faturar o tetracampeonato, o Rubro-Negro fica no mesmo patamar de Bahia e Vitória, que possuem quatro títulos, cada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tem ainda uma disputa entre Estados. Pernambuco possui quatro títulos do Nordestão, contra três do Ceará. Se o Sport vencer, mantém o futebol pernambucano como o segundo maior campeão do torneio regional, mas se o Fortaleza levantar a taça, coloca o futebol cearense no mesmo patamar. Ambos estão atrás somente do futebol baiano, que possui oito conquistas. Não se pode esquecer também do prêmio de R$ 1 milhão.

Com o empate na Arena de Pernambuco, na última quinta-feira, 31, tudo está aberto. Tricolor e Rubro-Negro precisam da vitória para festejar o título. Em caso de novo empate, o campeão sai das cobranças de pênaltis.

Se não tem vantagem no placar, o Fortaleza contará pelo menos com um clima a seu favor. Cerca de 60 mil tricolores devem marcar presença no Castelão e empurrar o time, frente a, no máximo, 2 mil torcedores do Sport. Além disso, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não sabe o que é perder jogando em casa desde novembro do ano passado.

De toda forma, o comandante tricolor evita o rótulo de favorito e prega cautela. “Eu tenho o maior respeito por nosso adversário e o maior respeito por nós mesmos também. (Temos que) Impor nossas qualidades, impor nossa ideia. É uma final. Eu acho que os dois times vão disputar uma final muito equilibrada como todas as finais”, disse.

Vojvoda deverá contar com mais peças que na primeira partida. Isso porque Lucas Crispim já havia iniciado transição naquele dia e Tinga afirmou ontem, em entrevista ao canal oficial da Copa do Nordeste, que está 100% para jogar. A única dúvida é Marcelo Benevenuto, que sentiu desconforto muscular e desfalcou o time de última hora em Pernambuco.

Gilmar Dal Pozzo também terá força máxima. Com exceção de Everton Felipe e Rodrigão, que estão há bom tempo sob os cuidados do departamento médico, todos os jogadores devem estar à disposição — pelo menos o time pernambucano não comunicou nenhuma baixa. A tendência, inclusive, é que o Leão da Ilha venha com a mesma formação, que vem atuando há três jogos e ainda não perdeu. Uma possível mudança seria a entrada de Bill, que empatou o jogo da última quinta-feira, na vaga de Jáderson.

Além da disputa pela orelhuda em si, a finalíssima da Copa do Nordeste contará com grandes festas. Haverá a fan fest na Esplanada do Castelão, a partir das 15h30min, show com Xand Avião no intervalo da partida, além de um espetáculo à parte na arquibancada, que a torcida promete fazer. Um mosaico será levantado antes da bola rolar e, se o Fortaleza for campeão, outro após o apito final. Os organizadores não detalharam o que está planejado, mas prometeram inovar.

Depois de dois anos com finais sem público, a decisão da Copa do Nordeste devem, enfim, ter cara de Lampions League mais uma vez.



Ficha Técnica



Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Tinga, Ceballos (Banavenuto), Titi; Pikachu, Jussa (Ronald), Zé Welison, Lucas Lima, J. Capixaba (Crispim); Moisés, Kayzer (Robson ou Romero). Téc: Vojvoda

Sport-PE

4-3-3

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; William Oliveira, Bruno Matias, Denner; Jáderson (Bill), Luciano Juba, Búfalo Parraguez. Téc: Gilmar Da Pozzo

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 3/4/2022

Horário: 18h30min

Árbitro: Marielson Alves Silva-BA

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos-FIFA/BA e Elicarlos Franco de Oliveira-BA

VAR: Wagner Reway-RN

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, NordesteFC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO (áudio)

Tags