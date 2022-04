Com lesão na coxa esquerda, Tinga segue no departamento médico do Fortaleza

Defensor desfalcou o Tricolor no segundo jogo da final do Nordestão, mesmo tendo afirmado em entrevista na véspera que estava 100%

Apesar de ter afirmado na véspera do segundo jogo da final da Copa do Nordeste que estava 100% fisicamente, e por conta disso ter gerado expectativa de que poderia jogar, o lateral-direito, que atua como zagueiro, Tinga é desfalque do Fortaleza neste domingo, 3, contra o Sport-PE.

O nome do defensor apareceu no boletim médico divulgado pelo clube, uma hora antes da decisão do Nordestão, com a informação de que ele trata um edema muscular na parte posterior da coxa esquerda. Não há prazo determinado para que o atleta esteja novamente à disposição da comissão técnica.

Além de Tinga, somente o goleiro Fernando Miguel está no DM. Ele cumpre o protocolo de recuperação de uma artroscopia feita no joelho esquerdo, no dia 17 de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags