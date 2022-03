Transmissão ao vivo de Fortaleza x Náutico pela Copa do Nordeste; ouça a narração

Invicto na competição regional, o Fortaleza entra em campo nesta terça-feira, 26, às 17h45min, para encarar o Náutico no Castelão, em duelo que vale vaga na final da Copa do Nordeste. Em busca do bi no certame, o Tricolor terá a vantagem de jogar em casa com o apoio do torcedor por registrar a melhor campanha do que o rival na fase de grupos. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.

>> Veja as escalações de Fortaleza x Náutico para o duelo válido pela Copa do Nordeste



Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN via YouTube:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouça a transmissão de Fortaleza x Náutico:

Sobre o assunto Volante do Fortaleza conquista título sul-americano pela seleção feminina sub-17

Fortaleza vê Ronald valorizado e oferece renovação de contrato até 2025

Zé Welison, do Fortaleza, projeta duelo contra Atlético-BA e fala em "jogo traiçoeiro"

Tags