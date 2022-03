Fortaleza busca vaga na final da Copa do Nordeste contra o Náutico no Castelão

O Fortaleza pode chegar à segunda final de campeonato no ano se vencer o Náutico neste sábado, 26, no Castelão, em jogo marcado para iniciar às 17h45min. Finalista no certame estadual, o Leão quer decidir também a Copa do Nordeste.

E dessa vez, diferentemente de 2019, quando faturou o torneio regional pela primeira vez, se o Tricolor chegar à final, seja com vitória no tempo normal sobre o Timbú ou nas penalidades, vai jogar o segundo e decisivo duelo em casa.

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com o volante Ronald, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não deve contar com Lucas Crispim, que trata edema na coxa esquerda, e tem Marcelo Benevenuto como um ponto de interrogação. O jogador deixou o gramado machucado no jogo passado, mas já treinou com bola e não está descartado do time titular.

Em compensação, Juninho Capixaba está novamente à disposição e deve substituir Crispim. Quem também pode pintar entre os relacionados é o argentino Valentín Depietri, que está há um bom tempo em transição.

No Náutico, Conceição terá como baixas para o duelo o volante Richard Franco, expulso no jogo anterior, e o meia Djavan, que completou a sequência de três cartões amarelos. Além deles, o atacante Kieza e o zagueiro João Paulo estão sob os cuidados do departamento médico há algum tempo. Em contrapartida, Rhaldney está novamente à disposição e deve formar dupla com Ralph na volância.

Mais de 22 mil pessoas já reservaram lugar no Castelão para ver o jogo de perto e nas redes sociais, o Fortaleza divulgou um vídeo com os jogadores convocando uma maior presença de torcedores para bater o recorde da temporada, que foi de 24.503, no segundo Clássico das Cores da semifinal do Campeonato Cearense.

Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Tinga, Banavenuto (Ceballos), Titi; Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima, J. Capixaba; Moisés, Kayzer (Romero). Téc: Vojvoda

Náutico

4-3-3

Lucas Perri, Hereda, Carlão e Wellington (Camutanga), Junior Tavares; Rhaldney, Ralph, Jean Carlos; Robinho, Leandro Carvalho (Leo Passos) e Evandro. Téc: Felipe Conceição

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 26/3/2022

Horário: 17h45min

Árbitro: Denis da Silva Serafim-AL

Assistentes: Esdras Mariano Albuquerque-AL e Pedro Jorge de Araújo-AL

VAR: Caio Max Vieira-RN

Transissão: TV Jangadeiro, ESPN, NordesteFC, TikTok da Copa do Nordeste, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO (áudio)

