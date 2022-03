Fortaleza fará live com Boeck e Tinga para acompanhar o sorteio da Libertadores

A transmissão do Tricolor acontece no canal oficial do clube no YouTube, a TV Leão, e terá início às 11h30min, enquanto o sorteio da fase de grupos da Libertadores começa às 12 horas desta sexta-feira, 25

O Fortaleza irá realizar uma live com a presença do goleiro Marcelo Boeck e do zagueiro Tinga, para acompanhar o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, que acontece logo mais, a partir das 12 horas desta sexta-feira, 25. A transmissão do Tricolor será realizada da Arena Castelão e reproduzida através do canal oficial do clube no YouTube, a TV Leão, com início às 11h30min.

Na divulgação, o clube enfatizou que o Presidente Marcelo Paz e o Vice-Presidente Alex Santiago também estarão presentes para comentar sobre o desenrolar da formação das chaves. Será a primeira vez na história que um clube cearense disputará o torneio continental.

O sorteio acontece na cidade de Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol, organizadora da competição. O evento, entretanto, será realizado de forma remota, sem a presença dos representantes dos clubes que participam da competição.