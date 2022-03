Volante do Fortaleza pode conquistar título pela seleção feminina sub-17 neste sábado

Natural de Pindoretama-CE, Rebeca Costa tem 16 anos e se tornou, em 2021, a primeira jogadora da história do Tricolor do Pici a disputar uma competição internacional

A volante Rebeca Costa, do Fortaleza, irá disputar a grande final do Sul-Americano pela seleção brasileira sub-17 neste sábado, 19, contra a Colômbia, às 20h30min, no estádio Charrúa, em Montevidéu, no Uruguai. Natural de Pindoretama-CE, a atleta de 16 anos se tornou, em 2021, a primeira jogadora da história do Tricolor do Pici a participar de uma partida internacional e vem acumulando convocações consecutivas para defender a amarelinha.

A expectativa é de uma decisão acirrada entre Brasil e Colômbia, isso porque ambas equipes chegam para a decisão de forma invicta, com 100% de aproveitamento, tanto na fase de grupos, com quatro vitórias em quatro jogos, como no quadrangular final, com duas vitórias em dois jogos.

Sobre o assunto Fernando Miguel, do Fortaleza, realiza cirurgia após lesão no menisco

Mais de 17 mil pessoas já garantiram presença para Fortaleza x CRB

Lucas Lima diz que evoluiu no Fortaleza após entender melhor o estilo de jogo do clube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela ótima campanha no torneio, o Brasil garantiu, após a vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai em duelo válido pela segunda rodada do quadrangular final, a vaga na Copa do Mundo Feminina FIFA Sub-17 2022, que acontecerá em outubro, na Índia.