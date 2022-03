Mais de 17 mil pessoas já garantiram presença para Fortaleza x CRB

O Fortaleza divulgou nessa sexta-feira, 18, a parcial de torcedores confirmados para o confronto deste sábado, 19, às 17h45, contra o CRB-AL, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Segundo o clube, 17.763 pessoas já garantiram vaga na Arena Castelão.

Desse número, 13.883 sócios-torcedores confirmaram presença através do check-in e outros 3.880 são de pessoas que compraram ingressos.

Sobre o assunto Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o CRB e lança promoção às mulheres e crianças

Fortaleza venceu os últimos três jogos que fez contra o CRB

Fortaleza não é derrotado na Arena Castelão desde novembro de 2021

Para este jogo, mulheres e crianças menores de 12 anos podem adquirir o bilhete promocional por R$ 10. Os demais ingressos variam de R$ 15 a R$ 150 e estão à venda nas lojas credenciadas do Leão e na Bilheteria Virtual.

Conforme o decreto do Governo Estadual do Ceará, para ter acesso à arena é necessário ter o comprovante de vacinação com as três doses da vacina contra a Covid-19, com exceção dos menores de 12 anos. O uso de máscaras também é obrigatório. 100% da capacidade do estádio está liberada.

