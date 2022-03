Lucas Lima diz que evoluiu no Fortaleza após entender melhor o estilo de jogo do clube

Jogador falou em coletiva sobre o próprio desempenho no Fortaleza em 2022, até aqui, explicou que o Leão vai melhor contra adversários ousados e falou sobre a invencibilidade do clube na temporada

A participação de Lucas Lima nos jogos do Fortaleza em 2022 mostram que o pedido de Vojvoda pela volta do meio-campista não foi à toa. O camisa 13 do Leão participou de dez dos onze jogos do Leão na temporada, até aqui, e foi titular em nove.

Com uma movimentação em campo diferente da apresentada no ano passado, Lucas Lima melhorou seu desempenho e em coletiva concedida nesta sexta-feira, 18, explicou o motivo da evolução. “O principal é estar aqui desde o início do ano, fazendo a pré-temporada, [...] é diferente quando você inicia um trabalho junto. Tenho certeza que esse ano entendi muito mais a maneira da equipe jogar, por isso tenho evoluído”, disse.

Sobre o estilo de jogo do Tricolor, Lucas Lima acredita que se encaixa melhor contra times que deixam a retranca de lado e buscam atacar também. No Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, que são as competições iniciais que o Leão disputa na temporada, até mesmo pela diferença técnica do Fortaleza com os adversários, nem sempre isso tem acontecido.

"Nosso jogo combina um pouco mais contra times que gostam de atacar também, que vêm pro duelo junto com a gente [...] Quando pegamos um time recuado, é ter paciência de trabalhar (as jogadas). Tenho certeza que vamos evoluir nesse nosso (tipo de) jogo aqui também. Sabemos que hoje os adversários nos respeitam, vem jogar contra nós aqui com todo mundo atrás, recuado. Isso mostra a força do nosso grupo e temos que saber jogar assim também", comentou, mas sem se referir diretamente ao CRB-AL, próximo adversário do Leão, pela Copa do Nordeste.

Lucas Lima falou também sobre a invencibilidade do Leão em 2022. Para ele, a relevância dessa estatística está no fato do time ter ojeriza à derrota e por isso entregar tudo em campo para evitar um resultado negativo

"A gente está criando uma coisa de não querer perder de qualquer jeito, odiar perder. acho que isso fortalece um grupo. Claro que um dia ou outro a gente vai ter uma derrota, momentos difíceis, mas acho que essas vitórias fortalecem ainda mais a confiança do grupo [...] Nosso treinador não deixa a guarda baixar, cobra sempre mais e mais. É dar continuidade no trabalho", defende.

