Fortaleza encerra fase de grupos da Copa do Nordeste contra o CRB no Castelão

Tricolor quer confirmar a liderança do Grupo A para garantir jogo único das quartas de final em casa. Com mais uma vitória, caminho para a final fica pavimentado

Garantido nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Fortaleza entra em campo neste sábado, 19, para enfrentar o CRB-AL, no Castelão, visando confirmar o primeiro lugar do Grupo A.

Se terminar como líder da chave, o Tricolor garante o duelo único da próxima etapa em casa. Somente a vitória garante a primeira posição da chave sem depender de outros resultados. O segundo lugar também tem o benefício de mandar a partida das quartas de final, com mais uma vitória, porém, o caminho até a final fica pavimentado.

Por ser um duelo da rodada final da primeira fase do torneio, a partida entre Fortaleza e CRB está alinhada com todas as outras, começando às 17h45min. O público promete comparecer em número interessante, pois 17 mil lugares do estádio já estão reservados desde ontem.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem praticamente força máxima para montar o time. Os jogadores Tinga e Valentin Depietri, que constavam no último boletim médico, avançaram na recuperação e já participaram de trabalhos em campo. Dos dois, o lateral-direito tem mais chances de aparecer na escalação inicial. Além dele, o centroavante Silvio Romero, que jogou menos de 10 minutos nos últimos dois jogos do Leão, por opção da comissão técnica, também pode pintar no time titular.

Fora de combate mesmo — a não ser que o boletim médico divulgado uma hora antes do jogo traga novidades — só o goleiro Fernando Miguel, que fez uma artroscopia no joelho esquerdo na quinta-feira, 17, e vai passar pelo menos um mês em recuperação.

O CRB tem a mesma intenção de garantir o jogo das quartas de final em casa. A equipe regatiana é vice-líder e está somente um pontinho atrás do primeiro colocado, o Ceará. Em contrapartida, vê Botafogo-PB e Náutico-PE pelo retrovisor com apenas um e dois pontos a menos, respectivamente.

Se quiser, o técnico Marcelo Cabo pode repetir o time que venceu o CSE no último fim de semana pelo Campeonato Alagoano, resultado que classificou o alvirrubro para a semifinal do certame estadual. Dos últimos contratados, o experiente meio campista Maicon não foi relacionado, mas o jovem Wallace, de 21 anos, que veio do Fluminense, poderá estrear.

O histórico do duelo é favorável ao Tricolor. Só nas últimas três partidas entre ambos, o Leão venceu todas. Nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, o Fortaleza despachou o time regatiano com duas vitórias.



Ficha Técnica:

Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, M. Jussa, Ronald, Lucas Lima, L. Crispim; Moisés, Robson (Romero). Téc: Vojvoda

CRB-AL

4-3-3

Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilva e G. Romão; Yago, Wallace (Marthã), Diego Torres; Marcinho, Richard, Anselmo, Ramon. Téc: Marcelo Cabo

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 19/3/2022

Horário: 17h45min

Árbitro: José Henrique de Azevedo Junior-MA

Assistentes: Antonio Adriano de Oliveira-MA e Raelson Almeida-MA

Transmissão: NordesteFC, TikTok da Copa do Nordeste, Rádio O POVO CBN FM 95.5, YouTube do O POVO Online (áudio)



