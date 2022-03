Yago Pikachu participou de quatro gols nos últimos quatro jogos do Fortaleza

Assim como em 2021, o ala-direito vem sendo um dos principais jogadores do elenco tricolor nesta atual temporada, figurando como artilheiro da equipe com cinco gols

Yago Pikachu tem sido peça importante para o Fortaleza na temporada de 2022. Decisivo e artilheiro, o ala-direito do escrete vermelho-azul-e-branco participou diretamente de quatro gols nos últimos quatro jogos, auxiliando a equipe com três tentos e uma assistência.

Neste recorte de confrontos, o Tricolor do Pici derrotou o Pacajus por 5 a 0 pelas quartas de final do Campeonato Cearense, empatou em 1 a 1 com o Altos-PI pela Copa do Nordeste e venceu os dois embates diante do Ferroviário na semifinal do certame estadual, por 1 a 0 e 2 a 1, totalizando nove gols marcados — ou seja, Pikachu colaborou, seja balançando as redes ou dando passes, em 44% destes tentos.

Com contrato até o fim de 2023, o paraense de 29 anos é um dos destaques do Fortaleza desde que chegou ao clube na última temporada. Ao todo, o ala entrou em campo 61 vezes com a camisa tricolor e marcou 17 gols, além de 10 assistências.



