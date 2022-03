Quatro jogadores do Fortaleza atuaram em todos os jogos de 2022

Em 2022, quatro jogadores destaques dos setores defensivo e ofensivo do Fortaleza atuaram em todas as partidas. O atacante Moisés, o ala-direito Yago Pikachu, o volante Matheus Jussa e o zagueiro Marcelo Benevenuto participaram de todos os 11 jogos do Leão nesta temporada.

Contratado com a missão de substituir David, vendido ao Internacional, o atacante Moisés tem sido um dos principais destaques do Tricolor do Pici no início de 2022. Ele é o jogador do time com mais participações diretas em gols no começo desta temporada. O atleta soma quatro gols e três assistências, além de ter jogado 604 minutos.

Assim como foi no último ano, o ala-direito Yago Pikachu tem sido, em 2022, um dos jogadores mais decisivos do Leão. O atleta de 29 anos é o artilheiro do clube nesta temporada com cinco gols, além de uma assistência cedida. Ele soma 915 minutos em campo.

O volante Matheus Jussa foi um dos destaques da temporada passada do Leão. Neste início de ano, o jogador é titular absoluto da equipe comandada por Vojvoda e já cedeu duas assistências. O atleta acumula 883 minutos jogados.

Na temporada 2021, Benevenuto participou de 43 jogos pelo time cearense. O atleta liderou duas estatísticas: cortes e interceptações por jogo, com 4,8 e 1,6, respectivamente. O zagueiro ainda foi o terceiro do elenco tricolor com a maior porcentagem de passes certos, com 86%. Em 2022, é o atleta do elenco tricolor com mais minutos em campo com 990 ao todo.



