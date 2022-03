Fortaleza lança trailer do filme Meu Tricolor de Aço 2

Ainda não há data oficial para o lançamento, mas a intenção é que a película esteja nas salas de cinema antes da estreia do Leão na Libertadores, que deve acontecer no dia 6 de abril

O Fortaleza lançou, nesta quinta-feira, 17, o trailer oficial do segundo filme da história do clube. Meu Tricolor de Aço 2 - um sonho que liberta, traz o recorte da ascensão recente do time até a conquista inédita de uma vaga na Copa Libertadores da América.

Com dois minutos e 17 segundos de duração, o trailer mostra imagens de momentos marcantes do Fortaleza entre 2017 e 2021, da festa da torcida na arquibancada e conta com fragmentos dos muitos depoimentos presentes na película.

Além do lado documental, o filme traz também uma história real dramatizada que promete emocionar, segundo o próprio clube, torcedores não só do Fortaleza, mas também de outros times e que sejam apaixonados pelo esporte mais popular do planeta.

Ainda não há data oficial para o lançamento, mas a intenção é que Meu Tricolor de Aço 2 esteja nas salas de cinema antes da estreia do Leão na Libertadores, que deve acontecer no dia 6 de abril (data base). O filme é produzido também pela Black Jack Filmes e Estação da Luz.



Assista ao trailer:



