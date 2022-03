"Meu Tricolor de Aço 2 - Um Sonho que Liberta" chega aos cinemas no fim de março

Continuação do documentário de 2018 trará uma abordagem mais jornalística dos três últimos anos do Fortaleza até a conquista inédita de uma vaga na Libertadores

O torcedor do Fortaleza já pode ir se preparando para o lançamento do filme "Meu Tricolor de Aço 2 - Um Sonho que Liberta", que tem estreia prevista para o fim de março deste ano. O longa é uma continuação do documentário de 2018 e contará a caminhada do Tricolor da Série C à Libertadores, com foco nos últimos três anos, trazendo depoimentos, imagens exclusivas e um paralelo com uma história real de um torcedor.

Segundo um dos diretores e produtores, Thelmo Maia, a continuação terá uma proposta diferente do primeiro filme, trazendo um teor mais jornalístico, focando em bastidores e materiais exclusivos, se diferenciando de seu antecessor, que aborda um espectro histórico.

Thelmo falou também que apesar de o filme ter uma relevância maior para torcedores do Fortaleza, é uma obra para todos os públicos, independente do time que torça ou até mesmo se gostar ou não de futebol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Até pessoas que não gostam de futebol vão se identificar. Tem um momento do filme que o filho abdica de uma coisa muito importante para ele pelo pai que vai criar uma sensação de abdicação por amor. Então as pessoas vão se identificar pela entrega. E torcedores do Ceará, do Ferroviário, e todo mundo que assistir vai gostar muito do filme", disse o diretor.

O longa ainda não tem data definida para estrear nos cinemas, mas deve ser lançado no fim de março, para que o público tenha acesso antes da estreia do Fortaleza na Libertadores, que acontece em abril. O primeiro filme, "Meu Tricolor de Aço", está disponível na plataforma de streaming Netflix.

Sinopse

Após o registro histórico de seu centenário no filme “Meu Tricolor de Aço” (BRA/2018) , o Fortaleza Esporte Clube consolidou-se ainda mais na vanguarda dos clubes brasileiros, transcendendo o futebol nacional, com conquistas e feitos inéditos. “Meu Tricolor de Aço 2 - UM SONHO QUE LIBERTA" é um longa metragem à altura do Leão do Pici, que vem rugindo alto na América. A produção de 2022 é contada através dos olhos de seus principais personagens: comissões técnicas e elenco combativo, corpo de funcionários aguerrido, direção forte além, é claro; de sua torcida vibrante! Novos depoimentos, com imagens exclusivas captadas dos momentos marcantes dessa recente e abençoada trajetória. Você irá se emocionar novamente! Breve nos cinemas.

Tags