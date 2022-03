Fortaleza lamenta decisão de suspender o Campeonato Cearense e confirma jogo diante do Ferroviário

O Tricolor do Pici informou que tomará as medidas judiciais cabíveis, na instância desportiva, com o intuito de preservar os direitos e a manutenção da equipe na competição

O Fortaleza confirmou que disputará a partida contra o Ferroviário pela semifinal do Campeonato Cearense. O comunicado foi divulgado após nota oficial da Federação Cearense de Futebol informando a realização do confronto. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 21h30min, na Arena Castelão.

Em nota, o clube lamentou a intervenção externa no Estadual e comunicou que a decisão de suspensão do torneio é “absolutamente inesperada por todos os que seguem no certame”. O Tricolor do Pici informou que tomará as medidas judiciais cabíveis, na instância desportiva, com o intuito de preservar os direitos e a manutenção da equipe na competição.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) determinou neste domingo, 6, a suspensão de forma imediata do Campeonato Cearense 2022 até o julgamento do Crato, acusado de participação em manipulação de resultados. Desta forma, o confronto entre Fortaleza e Ferroviário seria cancelado.

No entanto, na manhã desta segunda-feira, 7, a FCF anunciou a confirmação da partida através de nota oficial. A entidade já entrou com recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) "não possui especialidade para analisar calendário".



Confira a nota oficial da Fortaleza Esporte Clube

O Fortaleza EC tomou ciência da decisão exarada pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará determinando a suspensão do Campeonato Cearense 2022, que está atualmente em disputa de semifinais.

O clube lamenta que o transcorrer da principal competição do futebol cearense sofra intervenção externa, absolutamente inesperada por todos os que seguem no certame.

O Fortaleza EC informa a seus torcedores e associados que tomará imediatamente as medidas judiciais cabíveis, na instância desportiva, para fins de preservar os seus direitos de disputa e de manutenção do andamento da competição, em observância ao princípio jurídico-desportivo da estabilidade dos campeonatos.

Informa ainda que, com apoio na Nota Oficial da Federação Cearense de Futebol, disputará a primeira partida das semifinais do campeonato a ser realizada amanhã, 08 de março, às 21h30 na Arena Castelão contra o Ferroviário Atlético Clube.

Por fim, reitera a posição histórica deste clube de lealdade à competitividade desportiva e aos resultados conseguidos dentro do campo de jogo. É assim que o Fortaleza EC cumpre seu papel no Desporto Cearense.



