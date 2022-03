Com gol diante do Altos-PI, Fortaleza segue marcando gols em todos os jogos da temporada

Com gol no empate em 1 a 1 contra a equipe piauiense, Pikachu é o artilheiro isolado do Fortaleza em 2022 com quatro tentos

Com o gol marcado sobre o Altos-PI, o Fortaleza segue balançando as redes adversárias em todas partidas nesta temporada. Ao todo, foram 21 tentos anotados, em nove jogos disputados, com média de 2,3 gols por partida.

Pikachu é o artilheiro isolado do Fortaleza em 2022. O ala chegou a quatro gols com o tento anotado no empate em 1 a 1 contra a equipe piauiense no sábado, 5, pela Copa do Nordeste. Valentín Depietri, Romarinho e Moisés, com três gols marcados, aparecem na vice-artilharia.

Das 21 vezes que o Leão marcou, 17 foram de jogadores de ataque, demonstrando a efetividade do setor neste início de ano. O centroavante Silvio Romero e o zagueiro Titi possuem dois gols cada. Os atacantes Igor Torres e Robson, além do volante Hércules e o defensor Tinga balançaram as redes uma vez.

Na Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici marcou 15 gols em sete jogos disputados. Já pelo Campeonato Cearense foram 6 tentos anotados nos dois confrontos contra o Pacajus pelas quartas de final da competição.

Veja jogos e gols do Fortaleza na temporada 2022

Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB

Gols: Titi, Valentín Depietri, Igor Torres, Tinga e Romarinho

Floresta 0 x 2 Fortaleza

Gols: Romarinho e Valentín Depietri

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Gol: Moisés

Náutico 2 x 2 Fortaleza

Gols: Yago Pikachu (2x)

Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza

Gol: Romarinho

Fortaleza 3 x 1 Bahia

Gols: Silvio Romero, Moisés e Valentín Depietri

Fortaleza 1 x 0 Pacajus

Gol: Titi

Fortaleza 5 x 0 Pacajus

Gols: Robson, Yago Pikachu, Moisés, Silvio Romero e Hércules

Altos-PI 1 x 1 Fortaleza

Gols: Yago Pikachu

