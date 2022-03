Vojvoda elogia postura do Fortaleza, mas ressalta: "O ideal seria sustentar o resultado"

O Fortaleza não conseguiu impor seu ritmo de jogo ofensivo diante do Altos-PI. O Tricolor do Pici ficou no empate em 1 a 1 diante do time piauiense, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Em coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a atitude da equipe, mas lamentou o resultado.

“O time teve iniciativa, criou situações de gol, não muitas. Mas, no segundo tempo conseguimos um gol através de um bom passe de Matheus Vargas e uma boa finalização de Pikachu. O ideal teria sido sustentar o resultado", pontuou.

O argentino também comentou sobre a condição ruim do gramado do estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. "O time teve boa atitude no jogo, uma mentalidade forte, adaptando o jogo à condição do gramado. Nós sabíamos que o adversário seria forte em sua casa. O adversário conhece como se joga nesse tipo de gramado", disse.

O treinador também falou sobre o início da preparação para o Clássico das Cores, válido pelo Campeonato Cearense. "Agora é pensar na recuperação. Amanhã voltamos para Fortaleza. Temos que treinar e fazer uma avaliação da condição física de cada jogador para decidir os jogadores que serão escalados contra o Ferroviário"

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira, 8, diante do Ferroviário pela primeira partida das semifinais do Estadual. A partida acontece às 21h30min, na Arena Castelão. O jogo de volta será disputado no sábado, 12.



