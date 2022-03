Transmissão ao vivo de Altos x Fortaleza pelo Nordestão; ouça a narração

Altos e Fortaleza se enfrentam hoje, 5, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), em partida válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2022. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Após hiato de duas semanas sem jogos pela Copa do Nordeste, o Fortaleza volta a campo pela competição regional hoje, 5, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), onde enfrenta o Altos-PI. Em caso de vitória, o Tricolor do Pici garante classificação às quartas de final do Nordestão. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



Ouça a transmissão através do YouTube:

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:



Ouça a transmissão através do Facebook:

