Fortaleza visita o Altos-PI para selar classificação antecipada na Copa do Nordeste

Vitória diante do Jacaré garante Tricolor do Pici na próxima fase da Copa do Nordeste. Equipes se enfrentam neste sábado, 5, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

Após hiato de duas semanas sem jogos pela Copa do Nordeste, o Fortaleza volta a campo pela competição regional neste sábado, 5, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), onde enfrenta o Altos-PI. Depois de garantir vaga nas semifinais do Cearense na última quarta-feira, o Tricolor do Pici garante classificação às quartas de final do Nordestão em caso de vitória sobre o Jacaré.

Líder do Grupo A, com 12 pontos, o Leão tem situação muito confortável na chave. Restando duas rodadas em disputa, a equipe tricolor tem ao menos sete pontos de vantagem sobre os clubes que estão fora do G-4 e só não garantiu a classificação ainda porque o Atlético-BA tem um jogo a menos. Com quatro pontos somados, o time de Alagoinhas pode chegar a 13 caso vença as três partidas que ainda irá jogar.

Já o Altos passou por mudanças no comando técnico nas últimas semanas e vem de bons resultados na temporada. Sob o comando do técnico Carlos Rabello, a equipe conseguiu recuperação no Estadual e avançou de fase na Copa do Brasil após bater o Sport-PE por 1 a 0, o que rendeu premiação de R$ 750 mil. No Nordestão, o time piauiense ocupa a sexta posição, com oito pontos, dois a menos do que o Bahia, quarto colocado.

Após a vitória por 5 a 0 sobre o Pacajus, o elenco tricolor realizou apenas duas atividades antes de embarcar para Teresina na tarde desta sexta-feira, 4. O treino de apronto foi realizado no período da manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Para o confronto desde sábado, o Fortaleza tem dois desfalques: o volante Felipe, com edema no adutor da coxa esquerda, e o atacante Valentín Depietri, com lesão na coxa direita, ainda estão em fase de recuperação e não enfrentam o Altos.

Mesmo com quase todo o grupo de jogadores à disposição, a tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda promova algumas mudanças na equipe titular, já que tem confronto decisivo contra o Ferroviário pelo Campeonato Cearense no meio de semana. Além disso, a ideia é evitar o desgaste e possíveis lesões devido às más condições do gramado do estádio Lindolfo Monteiro.

As mudanças são uma oportunidade para dar rodagem a atletas com pouca minutagem em campo nesta temporada, como os recém-contratados Renato Kayzer e Zé Welison. O volante já foi regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor.

Apesar da possibilidade de poupar jogadores, internamente o Fortaleza tem bastante interesse na partida, já que busca garantir a classificação antecipada à próxima fase da Copa do Nordeste. Em coletiva concedida na quinta-feira, o ala Lucas Crispim projetou jogo difícil, mas ressaltou a importância de garantir o avanço e ter tranquilidade na sequência da competição.

"Será um jogo muito difícil. Sabemos da força da Copa do Nordeste. Não quero usar isso como desculpa, mas sabemos que o gramado do estádio de alguns adversários não são tão bons. Precisamos nos adaptar o mais rápido possível para passar por cima dessas adversidades. Queremos nos classificar logo, alcançar a primeira colocação que nos dá essa preferência na fase de mata-mata", disse.

