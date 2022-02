Sem jogo no fim de semana, Fortaleza dá folga ao elenco no sábado

O elenco do Fortaleza se reapresentou no Pici na tarde desta sexta-feira, 25, horas depois de vencer o Pacajus por 1 a 0 no Castelão e construir vantagem para o jogo da volta das quartas de final do Campeonato Cearense, na próxima quarta-feira, 2. Para compensar, a comissão técnica decidiu dar folga geral ao elenco no sábado, 26.

Como de costume, na reapresentação, titulares na partida anterior fizeram trabalho regenerativo na academia do clube, enquanto os reservas ou que jogaram menos tempo foram a campo e treinaram com bola sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. No domingo, a partir das 8 horas, porém, as atividades serão realizadas com todo o grupo. A exceção deve ser Valentín Depietri, que trata edema na coxa direita.

O Tricolor terá, portanto, três treinos pela frente (domingo, segunda e terça) até reencontrar o Pacajus no Castelão. Qualquer empate classifica o Leão para a semifinal. Se o time metropolitano vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Fortaleza só fica fora da próxima fase do Estadual se for derrotado por dois ou mais gols de diferença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags