Transmissão ao vivo de Fortaleza x Pacajus pelo Cearense; ouça narração

O Fortaleza inicia a busca pelo segundo tetracampeonato cearense na noite desta quinta-feira, 23. Por critério técnico (ser participante da Copa do Nordeste), o Leão entra diretamente nas quartas de final do Estadual e encara o Pacajus, às 21h30min, no Castelão. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de Fortaleza x Pacajus para o duelo válido pelo Campeonato Cearense

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

