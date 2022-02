Recuperado de virose, Fernando Miguel retorna aos treinos com elenco do Fortaleza

Desfalque no clássico entre Fortaleza e Bahia, Fernando Miguel já treina com elenco. Titular do Leão nos primeiros cinco jogos da temporada 2022, o goleiro ficou de fora do duelo diante dos baianos, pela Copa do Nordeste, devido a um quadro de virose. Max Walef atuou na meta tricolor no confronto vencido pela equipe cearense por 3 a 1.

O clube informou que o arqueiro voltou a participar dos trabalhos normalmente e deve voltar ao time titular no jogo contra o Pacajus. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 21h30min, no Castelão, pelas quartas de final do Campeonato Cearense.

Aos 36 anos, Fernando Miguel chegou ao Fortaleza para assumir a titularidade da posição. O atleta, com contrato até o fim de 2022, recebeu aval do preparador de goleiros da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, Santiago Piccinini. A experiência e o desempenho do jogador na temporada 2021 passaram confiança à diretoria para reforçar o setor, que enfrentou problemas durante o ano passado.

Walef tem contrato até o final desta temporada. Marcelo Boeck segue no Fortaleza por mais um ano. O clube renovou com o ídolo até o fim de 2022. Já Felipe Alves, que possui vínculo com o Leão até o fim de 2023, foi emprestado ao Juventude-RS.

