Em busca do Tetra, Fortaleza estreia no Campeonato Cearense diante do Pacajus

A seis partidas de repetir o feito 12 anos atrás, Tricolor precisa primeiro passar pelo time do Vale do Caju. Jogos de ida e volta acontecem no Castelão. Leão é favorito

O Fortaleza inicia a busca pelo segundo tetracampeonato cearense na noite desta quinta-feira, 23. Por critério técnico (ser participante da Copa do Nordeste), o Leão entra diretamente nas quartas de final do Estadual e encara o Pacajus, às 21h30min, no Castelão.

A equipe da Região Metropolitana de Fortaleza foi a terceira colocada da primeira fase do campeonato, mesmo com uma campanha apenas regular (5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas). O Ìndio do Vale do Caju é treinado pelo técnico Raimundo Wagner, que tem feito bons trabalhos no futebol cearense nos últimos. Foi com a chegada dele no meio do Estadual, inclusive, que o Pacajus conquistou a maior parte dos pontos obtidos na primeira fase.

A diferença técnica entre as duas equipes é tão notável que o próprio comandante do Pacajus não faz cerimônia ao comentar sobre o adversário. “Hoje os caras (Fortaleza) estão em um nível absurdo, são de Libertadores; você tira pelo ataque, tem nove atletas que podiam jogar em qualquer time do Brasil”, disse ao Esportes O POVO.

Diante disso, Raimundinho, como é conhecido no futebol cearense, não nega que jogará a maior parte do tempo de forma reativa, mas promete não ficar apenas na defensiva. “Um dos modelos que a gente tinha no Atlético-CE, contra os times grandes, é que também tinha que jogar, quando tiver a posse de bola. Vai ter hora que vamos adiantar a marcação”, explicou. O objetivo do Pacajus é chegar vivo no segundo jogo, que também acontecerá no Castelão.

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, também sabe que tem um time muito mais forte na mão e um dos seus desafios é não deixar que o time se acomode por conta dessa superioridade técnica. "Nós temos que enfrentar esta partida como todas as outras, com o máximo respeito ao adversário e a nós mesmos [...] Vamos ter que estar muito atentos, com muita responsabilidade e o principal é impor nossa ideia de jogo, como tratamos de impor em cada partida”, pregou, na última coletiva que concedeu.

O argentino tem o elenco todo do Fortaleza à disposição — menos Zé Welison, que chegou após o período de inscrições para o Estadual e por isso não pode jogar no certame. A começar pelos goleiros. Fernando Miguel se recuperou do quadro de virose e pode retornar à titularidade, se é que Vojvoda não dará mais uma oportunidade para Max Walef, elogiado por ele pela atuação contra o Bahia.

Existem também dúvidas se o comandante tricolor não vai aproveitar o duelo para testar novas pessoas ou observar mais os jogadores com menos minutagem. O atacante Renato Kayzer, por exemplo, que treina há 15 dias, ainda não foi sequer relacionado. O torcedor tem expectativas pela estreia dele.

Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

Fernando Miguel; Landázuri (Tinga), Benevenuto, Titi (Ceballos); Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima, Crispim; Moisés (Romarinho), Silvio Romero (Torres). Téc: Vojvoda

Pacajus

4-3-3

Jhones; Felipe Alysson, Igor Ribeiro, Ramon, Guto; Carlão, Lincoln, Rayro (Testinha); André Cassaco, Canga, Edson. Téc: Raimundo Wagner

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 23/2/2022

Horário: 21h30min

Árbitro: Elizabete Esmeralda

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Aguiar

Transmissão: TV Jangadeiro, NordesteFC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010



